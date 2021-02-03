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Глава Крыма назвал Навального жуликом и провокатором 

РИА Новости 11 минут назад
Глава Крыма назвал Навального жуликом и провокатором
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Алексея Навального жуликом и провокатором, действующим по указке извне, а новое решение суда, принятое в отношении него, — справедливым и обоснованным.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Навального уже призвали освободить США, Франция, Германия, Британия, Бельгия, Канада, Швейцария и ряд других стран. МИД РФ в свою очередь призвал Запад не вмешиваться в дела суверенного государства, отметив, что призывы освободить Навального являются отрывом от реальности или ангажированностью.

"По поводу приговора так называемому блогеру. Это справедливое и обоснованное решение: закон один для всех. Тот факт, что в суд приехало такое количество западных дипломатов, ясно показывает, в чьих интересах действовал осужденный жулик. Они даже не пытаются скрывать, кто именно оказывает поддержку этому персонажу и откуда исходят попытки раскачать ситуацию в России. Уверен, что эти попытки обречены на провал", — написал Аксенов на своей странице Facebook.

По его словам, России не нужны провокаторы, которые действуют по указке извне. "Мы сами разберемся с любыми проблемами. Никому не позволено вмешиваться во внутренние дела России. Мы доверяем нашему президенту, отлично знаем, сколько он сделал для страны, для Крыма и поддерживаем курс нашего национального лидера", — подчеркнул Аксенов.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал западные страны не питать иллюзий насчет Навального.

"Исходя из их логики, допустимо воровство некими личностями в России, которые причисляют себя к оппозиционерам. Западные страны хотят, чтобы Навального освободили, а затем дестабилизировать ситуацию и устроить государственный переворот, уготовив тем самым России судьбу Украины. Ничего у них не получится. Не стоит им питать иллюзий насчет Навального, пытаясь обелить и оправдать преступника. Преступникам самое место в тюрьме", — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, подобные заявления и оценки западных стран, связанные с Навальным, являются грубым вмешательством во внутренние дела России. "Со своим уставом нечего лезть в чужой монастырь и совать нос в чужие дела. Никто их требования выполнять не будет", — подчеркнул сенатор.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , Сергей Аксенов , Сергей Цеков , ЕСПЧ , МИД , Совет Федерации , ФСИН , РИА Новости , Бельгия , Германия , Канада , Республика Крым , США , Великобритания , Франция , Швейцария
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