МИД обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела 

"Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться", — сказала Захарова в эфире телеканала РБК.