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Москва

В Совфеде отреагировали на заявление Пентагона о ядерной войне с Россией 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
В Совфеде отреагировали на заявление Пентагона о ядерной войне с Россией
Фото: РИА Новости
В Пентагоне до конца не понимают, что такое ядерная война, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. На заявление Пентагона о возможности ядерной войны с Россией сенатор отреагировал на своей странице в Twitter.

«Лучше бы думали, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как США могут спровоцировать его применением обычных вооружений», — написал он.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил недоумение в связи с подобными заявлениями из США, сообщает РИА Новости. По его словам, профессиональный военный в страшном сне боится представить такое развитие ситуации.
Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард оценил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать такую возможность, однако в настоящее время ситуация изменилась.
В 2018 году российский президент Владимир Путин отмечал, что тенденция недооценки угрозы ядерной войны в мире нарастает. Он подчеркнул, что такая война может привести к гибели всей цивилизации.
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Политика , Владимир Джабаров , Алексей Пушков , Владимир Путин , Пентагон , Совет Федерации , РИА Новости , Китай , Москва , Пекин , США
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