Путин предложил лучшим учителям показать свое мастерство на ТВ

Во вторник Владимир Путин встретился с лауреатами конкурса. Президент назвал учительский труд благородным, творческим, нелегким и очень ответственным — это вызывает уважение.

"Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет", — заметил он.

"Как бы далеко вперед ни шагали современные технологии, они, конечно, не могут заменить живое общение. Это, действительно, совместное творчество ученика и учителя", — заявил Путин.

Роль наставника в образовании и воспитании остается навсегда определяющей. И в этом все еще раз убедились в период пандемии, дистанционного обучения. Президент еще раз поблагодарил преподавателей за работу в сложное время.

"Да, наверное, не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования — и вообще наша страна — на всех уровнях через испытания проходит достойно", — сказал Путин.

Справиться с трудностями школам помогли оснащение и ресурсы, которые появились у них за последние годы. Многого еще не хватает, и надо сделать еще больше, убежден президент.

"Мы и дальше будем делать все для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант, а учитель чувствовал поддержку государства и общества", — заверил Путин.

Только на выплаты классным руководителям — это 800 тысяч человек, или около 75 процентов, — в ближайшие три года будет направлено почти 225 млрд рублей, объявил президент.

"Будем, конечно, развивать и системы, платформы, которые помогают педагогам оттачивать свое мастерство", — добавил он.

Учителя вышли на видеосвязь из триумфального зала музея-панорамы "Сталинградская битва".

"Символична и сегодняшняя дата… Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершенный ради сегодняшних поколений нашими предшественниками", — сказал Путин.

Победитель конкурса Михаил Гуров попросил сделать 2023 год Годом математики. Но прежде чем прокомментировать, глава государства обратил внимание на название лицея, где тот работает.

"Меня все время смущают такие слова — "элитные", "элитарные"… Кто это придумывает у вас такие сложные названия, которые не нравятся слуху нормального человека?" — удивился он.

Путин предположил, что это, возможно, способ привлечь "родителей, у которых денежки есть".

Отвечая на просьбу, президент подчеркнул, что Россия гордится математической школой.

"Математика пронизывает всю нашу жизнь, все сферы деятельности. Без фундаментальных знаний в области математики дальше двигаться невозможно", — заметил он.

Создается четыре математических центра — два в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, в 2022 году Россия примет ма