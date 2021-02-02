Путин предложил лучшим учителям показать свое мастерство на ТВ

"Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет", — заметил он.
"Как бы далеко вперед ни шагали современные технологии, они, конечно, не могут заменить живое общение. Это, действительно, совместное творчество ученика и учителя", — заявил Путин.
"Да, наверное, не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования — и вообще наша страна — на всех уровнях через испытания проходит достойно", — сказал Путин.
"Мы и дальше будем делать все для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант, а учитель чувствовал поддержку государства и общества", — заверил Путин.
"Будем, конечно, развивать и системы, платформы, которые помогают педагогам оттачивать свое мастерство", — добавил он.
"Символична и сегодняшняя дата… Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершенный ради сегодняшних поколений нашими предшественниками", — сказал Путин.
"Меня все время смущают такие слова — "элитные", "элитарные"… Кто это придумывает у вас такие сложные названия, которые не нравятся слуху нормального человека?" — удивился он.
"Математика пронизывает всю нашу жизнь, все сферы деятельности. Без фундаментальных знаний в области математики дальше двигаться невозможно", — заметил он.