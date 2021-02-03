Захарова пригласила иностранных дипломатов в Крым 

«Вот хочется сказать дипломатам, которые мотивировали свое присутствие (…) на заседании суда тем, что они следят за развитием событий в нашей стране. Хочется пригласить их в Крым. Шесть лет зовем, говорим о том, что там тоже много всего интересного происходит», — приводит слова Захаровой ТАСС.