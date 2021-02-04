Боррель заявил о необходимости диалога с Россией

"Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина. Это и есть цель моего визита [в Москву]", — сказал дипломат.