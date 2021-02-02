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Москва

Кремль раскрыл содержание разговора Путина с вдовой Ельцина 

Павел Тиунов 33 минуты назад
Кремль раскрыл содержание разговора Путина с вдовой Ельцина
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин созвонился с вдовой первого руководителя РФ Бориса Ельцина после посещения его могилы на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, о чем национальный лидер говорил с Наиной Ельциной.
Визит Путина на кладбище был связан с тем, что 1 февраля Ельцину могло исполниться 90 лет. Президент возложил цветы на могилу политика, а после позвонил его вдове. В разговоре с Наиной Ельциной национальный лидер поинтересовался ее здоровьем, после этого оба вспомнили ушедшего из жизни деятеля.

«Остальное все — чисто по-человечески просто», — добавил Песков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты вспомнили о забавных выходках первого президента России Бориса Ельцина. Один из забавных случаев произошел на официальном мероприятии в Кремле: президент поздоровался со стенографистками, ткнув их пальцем под ребра. Другой конфуз — сорвавшиеся переговоры в Ирландии. В сентябре 1994 года Ельцин не встретился с премьер-министром Ирландии, так как не вышел из самолета, прилетевшего в аэропорт Шеннон. Наконец, во время визита в Вашингтон Ельцин вышел на улицу в нижнем белье и попытался поймать такси. Российский президент якобы заявил, что хотел поехать за пиццей.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Борис Ельцин , Владимир Путин , Наина Ельцина , РИА Новости
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