Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате. Ранее Климов уже заявлял, что в ситуации с Навальным западные кураторы могут обыграть белорусский сценарий со Светланой Тихановской

"Решение за судом, на Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, ставка может быть сделана на его жену", — сказал сенатор в ходе брифинга в МИА "Россия Сегодня".

Он отметил, что "такого рода мероприятия уже подводятся под нее".

Климов также предупредил, что протестные акции — это только верхняя часть айсберга. Задача-минимум для оппонентов России — сдерживать ее развитие, максимум — раздробить Россию, чтобы она исчезла как единое государство с карты мира.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.

Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу " Ив Роше ". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.

Ранее Сергей Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании в качестве кандидата. Оппозиция считает ее победителем выборов. Тихановская выехала в Литву и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

Тихановский является обвиняемым по ряду уголовных дел, срок содержания его под стражей ранее был продлен до конца февраля.