Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Совфеде рассказали, что Запад может заменить Навального его женой Юлией 

РИА Новости 11 минут назад
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов полагает, что в случае если оппозиционер Алексей Навальный получит реальный срок заключения, Запад может сделать ставку на его жену Юлию.
Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате. Ранее Климов уже заявлял, что в ситуации с Навальным западные кураторы могут обыграть белорусский сценарий со Светланой Тихановской.

"Решение за судом, на Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, ставка может быть сделана на его жену", — сказал сенатор в ходе брифинга в МИА "Россия Сегодня".

Он отметил, что "такого рода мероприятия уже подводятся под нее".
Во ФСИН заявили о 50 нарушениях Навального
Климов также предупредил, что протестные акции — это только верхняя часть айсберга. Задача-минимум для оппонентов России — сдерживать ее развитие, максимум — раздробить Россию, чтобы она исчезла как единое государство с карты мира.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.
Ранее Сергей Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании в качестве кандидата. Оппозиция считает ее победителем выборов. Тихановская выехала в Литву и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Тихановский является обвиняемым по ряду уголовных дел, срок содержания его под стражей ранее был продлен до конца февраля.
Последние новости
Навальный убил протест Навальный убил протест Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии 13
Политика , Видео , Ив Роше , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Алексей Навальный , Андрей Климов , Совет Федерации , Мосгорсуд , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
02:11
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
01:00
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
Происшествия Криминал
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
00:14
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
Общество
Легковушка сбила лыжника на спортивной трассе
00:18
Легковушка сбила лыжника на спортивной трассе
Происшествия
Закат «расплющивающейся» Луны показали из космоса
00:22
Закат «расплющивающейся» Луны показали из космоса
Наука и техника
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
00:49
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
В мире Азия
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
01:02
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
Армия
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
01:28
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение