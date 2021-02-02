В Совфеде обсудят вопрос о наказании за призывы к санкциям против россиян 

Сенатор напомнил, что в России уже принят закон об ответных мерах на зарубежные санкции. Если рассматривать предложение об уголовной ответственности за призывы к ним в духе этого закона, "то вполне понятно, что лица, которые способствуют введению против нас такого рода противоправных рестрикций, тоже, наверное, должны подлежать какому-то наказанию", добавил он.

По словам Климова, сенаторы будут "внимательно оценивать" подобные предложения на своих мероприятиях. "Я не исключаю, что так или иначе мы соответствующую законодательную реакцию продемонстрируем", — сказал он.