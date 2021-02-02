Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу 

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 на Алтае — 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай — 0,01%, 2. Республика Тыва — 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чеченская Республика, Магаданская область, Еврейская автономная область — 0,2%", — говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.