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Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 1 58 минут назад
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 на Алтае — 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай — 0,01%, 2. Республика Тыва — 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чеченская Республика, Магаданская область, Еврейская автономная область — 0,2%", — говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , РИА Новости , Алтай , Еврейская Автономная Область , Магаданская Область , Монголия , Москва , Республика Алтай , Республика Тыва , Чеченская Республика , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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