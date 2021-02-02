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Москва

В Госдуме предложили приравнять водительские права к паспорту 

Артём Кульша 52 минуты назад
Номер водительского удостоверения может стать источником упрощенной идентификации клиентов для финансовых организаций, страховых компаний, операторов связи и негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.
В рамках работы по цифровизации экономики Минэкономразвития разработало проект закона о расширении возможностей и способов процедуры сбора и подтверждения сведений о клиентах, проводимых в соответствии с антиотмывочным законом.
Если законопроект ведомства будет принят, кредитно— финансовые организации, страховые компании, операторы связи и НПФ смогут обращаться в банки за помощью в идентификации клиентов (сейчас только банки могут обращаться к ним), а номер водительского удостоверения станет источником упрощенной идентификации наряду с ИНН, СНИЛС и полисом обязательного медицинского страхования (в дополнение к ФИО, серии и номеру паспорта и номеру мобильного телефона).
Стало известно, в каких регионах водителям разрешать не возить с собой права

«Права — отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Недавно в ходе очередного заседания правительство России поддержало законопроект ведомства.
Комментарии 1
Политика , Видео , Максим Решетников , Госдума , Правительство РФ , Минэкономразвития
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