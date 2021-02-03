Для въезда в РФ захотели ввести электронные визы

Планировалось, что с 1 января 2021 года будут введены краткосрочные электронные визы для въезда в Россию, однако из-за пандемии коронавируса решение было отложено. Теперь существует вероятность того, что и многократные визы станут электронными.
Об этом РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин. Предполагалось, что когда будут сняты ограничения, жители 52 стран, в том числе Китая, Японии, Индии и Турции, смогут въезжать на территорию РФ по электронным визам. Документ сможет давать право пребывать в России не более 16 суток со дня въезда, а действовать он будет в течение 60 дней с момента оформления. Теперь к списку стран, граждане которых могут использовать электронную визу, добавлены еще 60 государств.
«Мы ожидаем, что после снятия ранее установленных правительством РФ ограничений на въезд в Россию граждане уже 112 государств будут иметь возможность въезжать в Российскую Федерацию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт», — объяснил Волынкин. Он добавил, что многократные электронные визы введут, когда накопится достаточный опыт и будут учтены все риски.
Напомним, в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список пограничных пунктов, через которые можно будет пересечь границу РФ по электронной визе. Среди них указаны международные аэропорты в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Белгороде и Самаре. Всего в список вошли 29 пунктов пропуска.