Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Для въезда в Россию могут ввести электронные визы 

Профиль и ещё 9 10 минут назад
Для въезда в РФ захотели ввести электронные визы
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Планировалось, что с 1 января 2021 года будут введены краткосрочные электронные визы для въезда в Россию, однако из-за пандемии коронавируса решение было отложено. Теперь существует вероятность того, что и многократные визы станут электронными.
Об этом РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин. Предполагалось, что когда будут сняты ограничения, жители 52 стран, в том числе Китая, Японии, Индии и Турции, смогут въезжать на территорию РФ по электронным визам. Документ сможет давать право пребывать в России не более 16 суток со дня въезда, а действовать он будет в течение 60 дней с момента оформления. Теперь к списку стран, граждане которых могут использовать электронную визу, добавлены еще 60 государств.

«Мы ожидаем, что после снятия ранее установленных правительством РФ ограничений на въезд в Россию граждане уже 112 государств будут иметь возможность въезжать в Российскую Федерацию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт», — объяснил Волынкин. Он добавил, что многократные электронные визы введут, когда накопится достаточный опыт и будут учтены все риски.

Напомним, в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список пограничных пунктов, через которые можно будет пересечь границу РФ по электронной визе. Среди них указаны международные аэропорты в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Белгороде и Самаре. Всего в список вошли 29 пунктов пропуска.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Профиль: последние новости
В Кремле исключили вхождение Донбасса в состав России В Кремле исключили вхождение Донбасса в состав России Володин допустил уголовную ответственность за призывы к санкциям против россиян Володин допустил уголовную ответственность за призывы к санкциям против россиян В Европе Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира В Европе Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Комментарии 2
Политика , Иван Волынкин , Михаил Мишустин , МИД , Правительство РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
00:57
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
Происшествия
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
00:24
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
Происшествия
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
00:55
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
00:58
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение