Для въезда в РФ захотели ввести электронные визы

«Мы ожидаем, что после снятия ранее установленных правительством РФ ограничений на въезд в Россию граждане уже 112 государств будут иметь возможность въезжать в Российскую Федерацию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт», — объяснил Волынкин. Он добавил, что многократные электронные визы введут, когда накопится достаточный опыт и будут учтены все риски.