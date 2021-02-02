Рогозин подчеркнул недопустимость милитаризации Луны 

Дмитрий Рогозин. Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима. С таким заявлением в понедельник, 1 февраля, выступил глава Роскосмоса

Согласно публикации Рогозина в Twitter , так он отреагировал на появление в средствах массовой информации сообщений о наращивании сотрудничества Пентагона с гражданскими организациями в области освоения космоса и лунных исследований в США.

Американские источники предположили, что подобное усиление роли Пентагона в исследовании Луны стало ответом на «внешнюю угрозу» со стороны России и Китая, которые якобы бросают вызов интересам США в космосе.