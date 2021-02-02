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Рогозин подчеркнул недопустимость милитаризации Луны 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Рогозин подчеркнул недопустимость милитаризации Луны
Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»
Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима. С таким заявлением в понедельник, 1 февраля, выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Согласно публикации Рогозина в Twitter, так он отреагировал на появление в средствах массовой информации сообщений о наращивании сотрудничества Пентагона с гражданскими организациями в области освоения космоса и лунных исследований в США.
Американские источники предположили, что подобное усиление роли Пентагона в исследовании Луны стало ответом на «внешнюю угрозу» со стороны России и Китая, которые якобы бросают вызов интересам США в космосе.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что госкорпорация проведет многомесячный эксперимент по имитации полета на Луну. Трое мужчин и трое женщин разных национальностей будут помещены в изоляцию в июне 2021 года для подготовки к лунным экспедициям.
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Политика , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Пентагон , Роскосмос , Китай , США
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