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Путин возложил цветы к могиле Ланового 

РИА Новости 53 минуты назад
Путин возложил цветы к могиле Ланового
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин после возложения цветов к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище возложил цветы к могилам народного артиста СССР Василия Ланового и премьер-министра Евгения Примакова.
Прощание с актером, общественным деятелем и театральным педагогом Василием Лановым, который ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет, прошло в понедельник в Вахтанговском театре, позже его похоронили на Новодевичьем кладбище.

"Не то чтобы были близки, мы были хорошо знакомы. Действительно, в последние годы всегда шли вместе в строю "Бессмертного полка", — сказал Путин журналистам, вспоминая актера.

Президент отметил, что Лановой "оставил очень яркий след в искусстве и, можно сказать, в судьбах очень многих людей".

"Потому что те образы, которые он создавал, безусловно, влияли на воспитание целых поколений. Мне, конечно, очень жаль, что он ушел из жизни", — сказал Путин.

Проститься с актером пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, представители всероссийского движения "Волонтеры победы", помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и другие.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Шойгу , Григорий Лепс , Сергей Маковецкий , Никас Сафронов , Геннадий Зюганов , Алексей Гуськов , Ольга Любимова , Елена Сотникова , Василий Лановой , Сергей Собянин , Борис Ельцин , Евгений Примаков , Владимир Мединский , Александр Олешко , Владимир Путин , КПРФ
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