Путин возложил цветы к могиле Ланового 

Прощание с актером, общественным деятелем и театральным педагогом Василием Лановым, который ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет, прошло в понедельник в Вахтанговском театре, позже его похоронили на Новодевичьем кладбище.

"Не то чтобы были близки, мы были хорошо знакомы. Действительно, в последние годы всегда шли вместе в строю "Бессмертного полка", — сказал Путин журналистам, вспоминая актера.

Президент отметил, что Лановой "оставил очень яркий след в искусстве и, можно сказать, в судьбах очень многих людей".