Кудрин: время покажет историческую роль Ельцина 

«Сегодня 90 лет Борису Николаевичу Ельцину. Повезло работать с ним в сложнейшее время. В 1996 году он назначил меня замглавы администрации президента — начальником Главного контрольного управления. Уважаю его за то, что он сделал для страны. Время покажет его историческую роль», — написал Кудрин.