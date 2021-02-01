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Москва

Кудрин: время покажет историческую роль Ельцина 

Вероника Полынина 20 минут назад
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что время покажет историческую роль первого президента России Бориса Ельцина.
1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Алексей Кудрин посвятил первому президенту пост в Twitter.

«Сегодня 90 лет Борису Николаевичу Ельцину. Повезло работать с ним в сложнейшее время. В 1996 году он назначил меня замглавы администрации президента — начальником Главного контрольного управления. Уважаю его за то, что он сделал для страны. Время покажет его историческую роль», — написал Кудрин.

Как писал «Рамблер», Борис Ельцин был президентом России в 1991–1999 годах. 31 декабря 1999 года Ельцин сообщил о досрочном сложении полномочий. Ельцин заявил, что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем», и попросил прощения у граждан России.
Что произошло бы с Россией без Ельцина
Исполняющим обязанности президента был назначен Владимир Путин, который в то время был председателем правительства РФ. В качестве исполняющего обязанности президента Путин обратился с новогодним обращением к гражданам России.
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Политика , Видео , Алексей Кудрин , Борис Ельцин , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Счетная палата , Правительство РФ
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