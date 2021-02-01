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Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму
Фото: РИА Новости
Смешанная система выборов в Госдуму, когда половина депутатов избирается по одномандатным округам, а вторая по партийным спискам, показала свою эффективность, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Смешанная система 50 на 50 (избрание половины депутатов Госдумы по одномандатным округам и половины — по партийным спискам — ред.) показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой — 50% одномандатников. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами", — сказал Володин журналистам.

Говоря о своём предпочтении, если речь пойдёт о выборах, Володин заявил, что хотел бы избираться по одномандатному округу, поскольку это позволяет лучше чувствовать ситуацию.

"Мне бы хотелось, если речь пойдёт о выборах, избираться в округе, ты лучше чувствуешь ситуацию, проблемы людей", — добавил он.

Спикер напомнил, что в его опыте был случай, когда он баллотировался и по округу, и по списку.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума
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