По словам Бальбека, возникает впечатление, что Бон «говорит чужие слова и сам же в них сомневается».

«Сегодняшние европейские элиты на крючке у Вашингтона», — заявил депутат.

Он отметил, что Россия и Франция могу настроить диалог без угроз и санкций, если в это не будут вмешиваться США.