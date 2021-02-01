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Москва

В ГД ответили на заявление МИД Франции о недостаточности санкций против РФ 

Газета.Ru 1 час назад
В России ответили на заявление Франции о недостаточности санкций
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал слова госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о недостаточности введенных против России санкций.
По словам Бальбека, возникает впечатление, что Бон «говорит чужие слова и сам же в них сомневается».

«Сегодняшние европейские элиты на крючке у Вашингтона», — заявил депутат.

Он отметил, что Россия и Франция могу настроить диалог без угроз и санкций, если в это не будут вмешиваться США.
Франция сочла недостаточными принятые санкции против России
Ранее Бон заявил, что принятые против России санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным недостаточны и призвал направить ограничения против «Северного потока — 2».
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Политика , Руслан Бальбек , Алексей Навальный , МИД , Госдума
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