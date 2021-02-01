Володин сообщил об укреплении позиций России в ПАСЕ 

"Нынешняя сессия отметилась тем, что сложилось устойчивое большинство тех, кто выступил против любых нападок в отношении российской делегации. Все попытки сорвать работу депутатов и сенаторов провалились", — сказал Володин, комментируя итоги сессии.

"Позиция России в ПАСЕ значительно укрепились за год с момента возвращения. Большинство депутатов стремятся к развитию конструктивного диалога. Со своей стороны будем поддерживать контакты. С приближением выборов в Госдуму провокации в отношении России будут увеличиваться, мы должны быть готовы к этому", — добавил спикер Госдумы.