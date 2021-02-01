Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию 

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«2 февраля М. В. Мишустин совершит рабочую поездку в Республику Калмыкия», — сообщили в кабмине.

Планируется, что Мишустин осмотрит инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода, который поможет обеспечить регион чистой водой.

Глава российского правительства также проведёт совещание по вопросам водоснабжения.

В ходе поездки запланирована встреча премьера с представителями малого и среднего бизнеса Калмыкии, занятыми в агропромышленном комплексе.

Кроме того, Мишустин проведёт встречу с главой республики Бату Хасиковым.