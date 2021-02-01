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Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию
Фото: globallookpress.com
Российский премьер Михаил Мишустин 2 февраля посетит с рабочей поездкой Калмыкию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России.

«2 февраля М. В. Мишустин совершит рабочую поездку в Республику Калмыкия», — сообщили в кабмине.

Планируется, что Мишустин осмотрит инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода, который поможет обеспечить регион чистой водой.
Глава российского правительства также проведёт совещание по вопросам водоснабжения.
В ходе поездки запланирована встреча премьера с представителями малого и среднего бизнеса Калмыкии, занятыми в агропромышленном комплексе.
Кроме того, Мишустин проведёт встречу с главой республики Бату Хасиковым.
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Политика , Михаил Мишустин , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Республика Калмыкия
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