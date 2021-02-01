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Москва

Медведев высказался о будущем Карабаха 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Медведев призвал отложить разговоры о будущем Карабаха на будущее
Фото: РИА Новости
Обсуждать наделение Нагорного Карабаха определенным статусом сегодня нельзя, поскольку всякий раз подобные разговоры вызывают мощные волнения, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, лучше дискуссию отложить на будущее, сообщает ТАСС.
Медведев напомнил, что вопрос о статусе Карабаха не решен до сих пор. Он добавил, что любое обсуждение этой темы сегодня «электризует поле» общественного мнения и приводит к «мощнейшему разряду». Именно поэтому, по его словам, разговоры на этот счёт следует отложить.
Замглавы Совбеза напомнил, что есть полярные мнения по поводу статуса Карабаха даже в Армении, которая официально не признавала независимость региона.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров у российских властей нет намерения признавать независимость Карабаха и включать его в состав России. Также глава МИД РФ заверил, что к ноябрьскому совместному заявлению президентов Армении, Азербайджана и России нет никаких секретных приложений. Кроме того, он рассказал, что в настоящее время Москва, Ереван и Баку выверяют поименные списки для обмена военнопленными.
10 ноября, как сообщал «Рамблер», президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве в лице президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Результатом договоренности стало соглашение, подписанное политиками. Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения вернула под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отошли районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году.
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Политика , В мире , Дмитрий Медведев , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС
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