Медведев призвал отложить разговоры о будущем Карабаха на будущее

Медведев напомнил, что вопрос о статусе Карабаха не решен до сих пор. Он добавил, что любое обсуждение этой темы сегодня «электризует поле» общественного мнения и приводит к «мощнейшему разряду». Именно поэтому, по его словам, разговоры на этот счёт следует отложить.

Замглавы Совбеза напомнил, что есть полярные мнения по поводу статуса Карабаха даже в Армении, которая официально не признавала независимость региона.

Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров у российских властей нет намерения признавать независимость Карабаха и включать его в состав России. Также глава МИД РФ заверил, что к ноябрьскому совместному заявлению президентов Армении, Азербайджана и России нет никаких секретных приложений. Кроме того, он рассказал, что в настоящее время Москва, Ереван и Баку выверяют поименные списки для обмена военнопленными.