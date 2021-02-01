Медведев призвал Японию принять сторону Москвы по Курильским островам 

Медведев подчеркнул, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга изъявил желание вернуться к вопросу по Курилам. Через какое-то время обсуждение темы станет возможным на высшем уровне, добавил зампред Совбеза, но японскому руководству следует принять позицию Москвы, согласно которой Россия не откажется от своих территорий.

«Есть те нормативные установки, скажем так, включая важнейшую у нас Конституцию, исходя из которых мы суверенитетом не торгуем», — подчеркнул Медведев.

По его словам, Курилы можно использовать сообща: например, создать в регионе совместные предприятия, «активизировать обмены». Однако в Токио на развитие двухсторонних экономических отношений пока не соглашаются, исходя из «внутренней установки», добавил политик.

« (Японцам) нельзя быть абсолютно упрямыми и упёртыми», — посетовал Медведев.

Он подчеркнул, что позиция Токио, которая основана на требовании к России передать Курильские острова, является главным препятствием для заключения мирного соглашения между странами.

Ранее, как сообщал «Рамблер», японские журналисты заявили, что война за Курильские острова с Россией может привести к плачевным последствиям для Токио. С выводами аналитиков согласились рядовые японцы, которые призвали власти решать вопрос с принадлежностью Курил ненасильственным способом.