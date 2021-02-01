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Москва

Путин поручил предъявить новые требования иностранным ИТ-компаниям 

Артём Кульша 51 минуту назад
Путин поручил проработать доптребования к иностранным IT-компаниям
Фото: РИА Новости
В России могут быть введены новые требования к иностранным ИТ-компаниям. Поручение подготовить предложения о них, как сообщает пресс-служба Кремля, дал президент Владимир Путин.
10 декабря глава государства провел заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. На прошлой неделе на сайте Кремля был опубликован утвержденный перечень поручений по его итогам.
Среди прочего Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю своей администрации Антону Вайно до 1 августу подготовить совместно с правительством предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в рунете.
Ранее, как сообщал «Рамблер», председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что, «если у кого-то совсем снесет голову», Россию могут отключить от глобального интернета, потому что ключевые права на управление им находятся в США.
При этом он сообщил, что в настоящее время в России технологически и законодательно все готово к обеспечению автономной работы рунета.
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Комментарии 1
Политика , Наука и техника , Дмитрий Медведев , Антон Вайно , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Совет по правам человека , Единая Россия
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