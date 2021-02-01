Путин поручил проработать доптребования к иностранным IT-компаниям

Среди прочего Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю своей администрации Антону Вайно до 1 августу подготовить совместно с правительством предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в рунете.

Ранее, как сообщал «Рамблер», председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что, «если у кого-то совсем снесет голову», Россию могут отключить от глобального интернета, потому что ключевые права на управление им находятся в США.

При этом он сообщил, что в настоящее время в России технологически и законодательно все готово к обеспечению автономной работы рунета.