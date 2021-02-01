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Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям 

ТАСС и ещё 10 53 минуты назад
Путин поручил проработать доптребования к иностранным IT-компаниям
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в РФ. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации", — говорится в перечне поручений.

Сделать это предписано до 1 августа 2021 года.
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Политика , Наука и техника , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Совет по правам человека , Правительство РФ
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