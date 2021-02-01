Путин поручил проработать доптребования к иностранным IT-компаниям

"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации", — говорится в перечне поручений.