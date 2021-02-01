В МИД РФ выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Мьянме 

"К сожалению, основным политическим силам этой страны не удалось разрешить возникшие разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 года парламентских выборов. Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны", — заявили в ведомстве.

В МИДе также напомнил, что военные власти Мьянмы пообещали через год провести новые выборы в местный парламент.

Военные в Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу МИД республики Аун Сан Су Чжи в районе 6 утра по московскому времени в понедельник, 1 февраля. Свои действия военные власти объяснили тем, что на прошедших выборах произошли махинации. В стране объявлен режим ЧС.

На данный момент в Мьянме находятся 70 россиян. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь посольства России Антон Анисимов.