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Москва

В МИД РФ выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Мьянме 

Москва24 и ещё 8 1 час назад
В МИД РФ выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Мьянме
Фото: РИА Новости
В министерстве иностранных дел РФ выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Мьянме, где введено чрезвычайное положение из-за переворота. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, основным политическим силам этой страны не удалось разрешить возникшие разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 года парламентских выборов. Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны", — заявили в ведомстве.

В МИДе также напомнил, что военные власти Мьянмы пообещали через год провести новые выборы в местный парламент.
Военные в Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу МИД республики Аун Сан Су Чжи в районе 6 утра по московскому времени в понедельник, 1 февраля. Свои действия военные власти объяснили тем, что на прошедших выборах произошли махинации. В стране объявлен режим ЧС.
На данный момент в Мьянме находятся 70 россиян. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь посольства России Антон Анисимов.
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Комментарии
Политика , МИД , Китай , Москва , Бирма
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