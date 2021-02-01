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Москва

В Госдуме заявили, что часть россиян перешла на трехдневку 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
В Госдуме сообщили о переходе части россиян на трехдневку
Фото: ТАСС
В Госдуме согласились с выводами Дмитрия Медведева о том, что пандемия оживила идею о четырехдневке, стали появляться и трехдневные рабочие недели. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Те, кто работает удаленно, в формате самоорганизации уже сделали себе не только четырех-, а иногда даже трехдневную рабочую неделю. Грамотное распределение нагрузки и досрочное выполнение поставленных задач позволяет освободить время для личных нужд», — отметил парламентарий.

При этом Ярослав Нилов добавил, что этот процесс может быть только эволюционным, без принуждения и давления сверху. По его словам, постепенное сокращение рабочей недели не коснется абсолютно всех сфер и всех отраслей экономики, это будут отдельные сферы и отдельные сотрудники.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, Дмитрий Медведев, находясь на посту премьер-министра, активно поддерживал идею перехода на четырехдневку. Но с его уходом с должности вопрос обсуждать перестали. В интервью СМИ он заявил, что пандемия вновь оживила вопрос о сокращении рабочей недели.
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Комментарии
Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Ярослав Нилов , Госдума , ФедералПресс
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