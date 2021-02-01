Медведев заявил о нежелании России возвращаться в G7

"Никакого особого желания туда [в этот формат] возвращаться сейчас не существует, — заявил он в интервью российским СМИ. — Даже не в силу того, что мы обиделись, надулись и считаем, что все это не нужно, а просто в силу слабой легитимности такого рода обсуждений".

"Я, откровенно говоря, никаких перспектив у "восьмерки" в том виде, в котором она существовала, не вижу уже", — добавил зампред Совбеза РФ.

По его словам, нынешняя G7 "точно сейчас не является представительной историей". Медведев напомнил, что Россия никогда не участвовала в обсуждении сугубо экономических тем в "восьмерке".

"Наши коллеги считали, что мы еще в ясельном возрасте, вот они у себя на "семерочке" это пообсуждают, а "восьмерка" — для обсуждения политических проблем, — пояснил он. — Именно в таком плане нас туда пригласили".

Зампред СБ России уверен, что формат G20 куда более эффективен.

"Когда разразился кризис 2008 года, была создана "двадцатка", и объективно тогда "двадцатка" помогла преодолеть кризис", — напомнил он, заметив при этом, что даже G20 сейчас не может отобразить всю палитру интересов стран.

"Есть другие форматы — есть БРИКС, есть ШОС, есть наши интеграционные объединения типа ЕврАзЭС [предшествовал ЕАЭС]", — отметил он.