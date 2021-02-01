Создатели сериала о группе Дятлова рассказали о желании Ельцина пойти в поход

Бывший президент России Борис Ельцин мог принять участие в походе туристической группы Дятлова, согласно сценарию нового сериала. Об этом сообщает «Царьград».
Авторами многосерийного телефильма являются режиссер Евгений Никишов, сценарист Илья Куликов и продюсер Валерий Федорович. По сценарию сериала, Ельцин учился в том же Уральском политехническом институте, что и дятловцы (это правда), выразил желание пойти в поход с ними и был представлен общим знакомым одному из его участников как хороший парень и спортсмен.
«Нет мест, полный комплект», — ответил дятловец Юрий Дорошенко.
В 1959 году, как сообщал «Рамблер», члены туристической группы под руководством Игоря Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области. В 2020-м Генеральная прокуратура инициировала расследование причин произошедшего и сочла ею сход снежной лавины.
В 2018 году жена Ельцина Наина рассказала, что тот интересовался гибелью тургруппы Дятлова и даже пытался найти документы, которые бы прояснили ее причину.