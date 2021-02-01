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Москва

Ельцин мог пойти в роковой поход с группой Дятлова 

Артём Кульша 1 час назад
Создатели сериала о группе Дятлова рассказали о желании Ельцина пойти в поход
Фото: ТАСС
Бывший президент России Борис Ельцин мог принять участие в походе туристической группы Дятлова, согласно сценарию нового сериала. Об этом сообщает «Царьград».
Авторами многосерийного телефильма являются режиссер Евгений Никишов, сценарист Илья Куликов и продюсер Валерий Федорович. По сценарию сериала, Ельцин учился в том же Уральском политехническом институте, что и дятловцы (это правда), выразил желание пойти в поход с ними и был представлен общим знакомым одному из его участников как хороший парень и спортсмен.

«Нет мест, полный комплект», — ответил дятловец Юрий Дорошенко.

В 1959 году, как сообщал «Рамблер», члены туристической группы под руководством Игоря Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области. В 2020-м Генеральная прокуратура инициировала расследование причин произошедшего и сочла ею сход снежной лавины.
В 2018 году жена Ельцина Наина рассказала, что тот интересовался гибелью тургруппы Дятлова и даже пытался найти документы, которые бы прояснили ее причину.
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Комментарии 1
Политика , Юрий Дорошенко , Евгений Никишов , Игорь Дятлов , Борис Ельцин , Илья Куликов , Наина Ельцина , Генпрокуратура РФ
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