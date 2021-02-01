Медведев рассказал об общении с Путиным в условиях пандемии 

«Жизнь, конечно, изменилась у всех — и у президента, и у меня, и у других моих коллег, поэтому сейчас большее количество контактов происходит или по видео-конференц-связи, или по телефону», — пояснил Медведев.

При этом председатель «Единой России» назвал «очень важным» личное общение с главой государства, отметив, что «периодически оно бывает».

Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Медведев также напомнил, что в результате пандемии коронавирусной инфекции многие сотрудники компаний стали работать удаленно по другому графику, в том числе четырехдневному.

При этом он выразил уверенность, что власти России вернутся к идее введения четырехдневной рабочей недели в стране.