Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Медведев рассказал об общении с Путиным в условиях пандемии 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Медведев рассказал об общении с Путиным в условиях пандемии
Фото: РИА Новости
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что пандемия COVID-19 отразилась на всех, и они с президентом России Владимиром Путиным стали больше общаться в удаленном режиме. Об этом пишет ТАСС.

«Жизнь, конечно, изменилась у всех — и у президента, и у меня, и у других моих коллег, поэтому сейчас большее количество контактов происходит или по видео-конференц-связи, или по телефону», — пояснил Медведев.

При этом председатель «Единой России» назвал «очень важным» личное общение с главой государства, отметив, что «периодически оно бывает».
Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Медведев также напомнил, что в результате пандемии коронавирусной инфекции многие сотрудники компаний стали работать удаленно по другому графику, в том числе четырехдневному.
При этом он выразил уверенность, что власти России вернутся к идее введения четырехдневной рабочей недели в стране.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Единая Россия , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Учение со связистами ЦВО показали на видео
01:03
Учение со связистами ЦВО показали на видео
Армия
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
00:08
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
Происшествия
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
00:48
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
Общество
Марш российских миротворцев показали на видео
01:16
Марш российских миротворцев показали на видео
Армия
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
01:11
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение