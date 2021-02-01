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Москва

Медведев допустил отключение интернета в России 

Артём Кульша 24 минуты назад
Медведев допустил отключение интернета в России
Фото: Reuters
Россию могут отключить от глобального интернета. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Он рассказал, что ключевые права на управление интернетом находятся в США, и допустил, что по этой причине в чрезвычайном случае, «если у кого-то совсем снесет голову», Россию могут отключить от глобальной Сети.

«План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации», — заверил при этом Медведев.

По его словам, уже в настоящее время в России технологически и законодательно все готово к обеспечению автономной работы рунета. Тем не менее он подчеркнул, что это все равно будет непросто, а доводить до этого очень не хотелось бы.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», вступил в силу закон о суверенном интернете, призванный обеспечить устойчивое, безопасное и целостное функционирование рунета в случае нештатных ситуаций, в том числе вмешательства извне.
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Политика , Интернет , Наука и техника , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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