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Москва

«Единая Россия» утвердила ответственных за выборы в Госдуму 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
«Единая Россия» утвердила ответственных за выборы в Госдуму
Фото: ТАСС
Президиум генсовета "Единой России" утвердил уполномоченных партии на выборах, которые пройдут в 2021 году. Среди них есть действующие депутаты Госдумы, сенаторы и представители руководящих органов ЕР.
По словам секретаря Генсовета партии Сергея Перминова, они будут отвечать не только за выборы в Госдуму. "Они будут курировать выборы законодательных собраний регионов, парламентов региональных столиц и органов местного самоуправления. Эти люди будут отвечать за общие результаты сентябрьской кампании и за подготовку к ним", — пояснил он.
Так, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак будет курировать Санкт-Петербург. Его заместители Владимир Васильев — Тверскую область, а Сергей Перминов — Владимирскую, Ивановскую и Ленинградскую области. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов будет отвечать за Брянскую и Смоленскую области. Москва и Московская область достались первому замруководителя фракции Виктору Селиверстову.
Всего в список вошли 45 человек, за каждым — закреплены определенные регионы.
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Комментарии
Политика , Владимир Васильев , Андрей Турчак , Виктор Селиверстов , Сергей Неверов , Сергей Перминов , Единая Россия , Госдума , Ленинградская область , Москва , Московская область , Санкт-Петербург , Смоленская Область , Тверская Область
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