«Единая Россия» утвердила ответственных за выборы в Госдуму 

Президиум генсовета "Единой России" утвердил уполномоченных партии на выборах, которые пройдут в 2021 году. Среди них есть действующие депутаты Госдумы , сенаторы и представители руководящих органов ЕР.

По словам секретаря Генсовета партии Сергея Перминова, они будут отвечать не только за выборы в Госдуму. "Они будут курировать выборы законодательных собраний регионов, парламентов региональных столиц и органов местного самоуправления. Эти люди будут отвечать за общие результаты сентябрьской кампании и за подготовку к ним", — пояснил он.

Всего в список вошли 45 человек, за каждым — закреплены определенные регионы.