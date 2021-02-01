Экс-глава протокола рассказал о «большой» мечте Ельцина 

"У него была одна большая мечта: дожить до 90, а вообще-то до 100 лет, но не получилось, здоровье не позволило", — сказал Шевченко, который проработал с Ельциным 17 лет — с момента его переезда в Москву из Свердловска (теперь Екатеринбурга).
"Он прошел все, как говорится. Вся его прелесть была в том, что он как строитель прошел все (специальности — ред.), которые есть: каменщик, бетонщик, монтажник, все-все рабочие профессии прошел. Потом возглавлял крупнейшие в области строительные объекты, строительные управления, строительные тресты. Он был действительно специалист в своем деле и пользовался большим авторитетом, поэтому его в Москву и пригласили", — отметил Шевченко.
"Он отдавал себя. Да, что-то получилось, что-то нет. Но главная его задача была, чтобы мы ушли от прошлого и пошли в настоящее. Самая большая его заслуга, я считаю, что самое главное, он нашел преемника, того, который потащил Россию в ренессанс", — считает Шевченко.