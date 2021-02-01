Пушков заявил об интересе США к постсоветским республикам

"Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками", — подчеркнул Пушков.