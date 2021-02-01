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Москва

Пушков заявил о планах США оторвать от России постсоветское пространство 

РИА Новости и ещё 1 40 минут назад
Пушков заявил об интересе США к постсоветским республикам
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков предположил в беседе с "Вечерней Москвой", что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России.
По его мнению, в центре внимания Соединенных Штатов будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан.

"Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками", — подчеркнул Пушков.

Также сенатор считает, что Вашингтон может усилить военное сотрудничество с Киевом. В частности, на территории Украины, вероятно, появятся американские военно-морские базы. Кроме того, западный партнер может передать стране наступательное оружие.

"Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО", — отметил он.

Пушков пришел к выводу, что вероятная попытка Байдена перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения отношений с США.
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Политика , Джозеф Байден , Алексей Пушков , НАТО , Вечерняя Москва , Армения , Киев , США , Узбекистан
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