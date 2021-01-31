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В МИД РФ назвали поощрение протестов частью стратегии США по сдерживанию России 

ТАСС 1 час назад
В МИД назвали поощрение протестов частью стратегии США по сдерживанию России
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел РФ обратило внимание представителей США на существующую ответственность за распространение ложной информации о несогласованных акциях.

"Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности", — говорится в сообщении дипведомства в Facebook.

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном — еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона. Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России, — отметили в МИД. — Госдеп явно взял на вооружение программу, предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад "Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния"). Печально, что упустили предупреждение о "высокой цене и рисках" реализации данной доктрины".

Как добавили в министерстве, обращаясь к представителям американской стороны, акции, о которых идет речь, являются "не "запланированными", а незаконными".
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Политика , МИД , Госдеп США , США
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