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Москва

В Кремле объяснили быстрое соглашение по ракетному договору с США 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
В Кремле объяснили быстрое соглашение по ракетному договору с США
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден быстро договорились о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между двумя странами (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) благодаря политической воли новой администрации США. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Запись доступна на YouTube.
Он отметил, что команда демократа продемонстрировала такую готовность.

«Более того, они даже сформулировали предложение в пять лет. Это очень хорошее предложение, которое, конечно же, получило сразу поддержку российской стороны», — добавил пресс-секретарь Путина.

По его словам, продление СНВ-3 нужно считать успехом всего думающего человечества.
29 января российский лидер подписал соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет, до 5 февраля 2026 года. США намерены завершить продление Договора до истечения срока документа.
Действующее соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений было подписано в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Оно вступило в силу в 2011 году, срок его действия истекал в феврале 2021-го.
Договор предусматривает, что у каждой из сторон не должно быть более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков. Суммарно на них может быть не более 1550 боеголовок.
Общее число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых бомбардировщиков не должно превышать 800.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Барак Обама , Джозеф Байден , Владимир Путин , Администрация США , Москва , США
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