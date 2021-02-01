В Кремле объяснили быстрое соглашение по ракетному договору с США 

Он отметил, что команда демократа продемонстрировала такую готовность.

«Более того, они даже сформулировали предложение в пять лет. Это очень хорошее предложение, которое, конечно же, получило сразу поддержку российской стороны», — добавил пресс-секретарь Путина.

По его словам, продление СНВ-3 нужно считать успехом всего думающего человечества.

29 января российский лидер подписал соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет, до 5 февраля 2026 года. США намерены завершить продление Договора до истечения срока документа.

Действующее соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений было подписано в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым Бараком Обамой . Оно вступило в силу в 2011 году, срок его действия истекал в феврале 2021-го.

Договор предусматривает, что у каждой из сторон не должно быть более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков. Суммарно на них может быть не более 1550 боеголовок.

Общее число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых бомбардировщиков не должно превышать 800.