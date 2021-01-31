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Москва

Песков назвал «давосскую» речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла других стран 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Выступление президента России Владимира Путина на "давосской неделе" не было направлено на то, чтобы вступить в конфронтацию с другими странами или предостеречь их. Это была "попытка докричаться до здравого смысла политиков", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Представитель Кремля отметил, что "не может согласиться" с мнением некоторых политологов, назвавших речь Путина предостережением насчет давления на Россию. Он привел в пример Мюнхенскую речь российского президента, которую также "восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации".

"На самом деле, нет, — подчеркнул Песков. — И в этот раз тоже [нет] никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков".

Как считает пресс-секретарь президента России, в выступлении на "давосской неделе" Путин "очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем — не одной стране, не двум странам, а всем — предстоит сталкиваться". "Это глубочайший анализ, — добавил Песков. — До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер".
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Отвечая на вопрос, ждет ли Москва реакции от партнеров на эту речь, представитель Кремля заметил: "Имеющий уши да услышит".
Речь на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня" была первым в 2021 году выступлением Путина на крупном международном форуме. В нем российский лидер обратил внимание, что ситуация в мире напоминает тридцатые годы прошлого века, а пандемия лишь обострила уже существовавшие проблемы. Путин также предупредил о рисках "потерять целые цивилизационные и культурные материки", указал на неустойчивость экономики, ориентированной на "золотой миллиард", коснулся проблемы технологических гигантов и призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы.
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Политика , Видео , Павел Зарубин , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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