На Сахалине депутат спел матерную песню перед детьми и исчез

На Сахалине не могут найти депутата Собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова . Однопартийцы по КПРФ могут исключить его из своих рядов за исполнение матерной песни в присутствии детей.

Партийное отделение осудило действия Булатова и намерено провести собрание районной ячейки, передаёт ASTV.ru. Однако тот не отвечает на звонки и сообщения.

Если он не появится, возможно, члены партии рассмотрят вопрос без его участия, возможно, и будут дожидаться присутствия его на партийном собрании, — полагает первый секретарь Сахалинского областного комитета КПРФ Павел Ашихмин.

Он добавил, что ситуацией уже заинтересовались в высшем партийном руководстве и уточнили у сахалинцев, какие меры приняты.