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Спевший матерную песню сахалинский депутат ушёл в подполье 

News.ru 40 минут назад
На Сахалине депутат спел матерную песню перед детьми и исчез
Фото: Кадр из видео/АСТВ - оперативные новости Сахалина/youtube.com
На Сахалине не могут найти депутата Собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова. Однопартийцы по КПРФ могут исключить его из своих рядов за исполнение матерной песни в присутствии детей.
Партийное отделение осудило действия Булатова и намерено провести собрание районной ячейки, передаёт ASTV.ru. Однако тот не отвечает на звонки и сообщения.

Если он не появится, возможно, члены партии рассмотрят вопрос без его участия, возможно, и будут дожидаться присутствия его на партийном собрании, — полагает первый секретарь Сахалинского областного комитета КПРФ Павел Ашихмин.

Он добавил, что ситуацией уже заинтересовались в высшем партийном руководстве и уточнили у сахалинцев, какие меры приняты.
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Недовольство коммунистов и некоторых представителей общественности, как писал NEWS.ru, вызвала активность Булатова в TikTok. Тот записал видео с нецензурной песней, в то время как рядом с ним находились дети. Ролики он уже удалил, но в правоохранительные органы поступила просьба провести проверку в отношении депутата.
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Политика , Павел Ашихмин , Сергей Булатов , КПРФ , МВД , Радиостанция АСТВ
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