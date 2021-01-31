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Москва

В Госдуме назвали санкции США из-за Крыма лишь формальным поводом 

ТК «Звезда» и ещё 3 2 часа назад
Крым — это лишь формальный повод для введения санкций в отношении России. Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Настоящей причиной ограничений, по его словам, является желание западных стран сдержать развитие российского государства.

«Только начинают какие-либо из стран становиться экономически самостоятельными и независимыми, Запад сразу включают механизм санкций. Пример тому не только Россия, но и Китай. Идет вялотекущая холодная война. Но с Россией разговаривать языком силы и санкций бесполезно и никому не советуем», — сказал он РИА Новости.

Шеремет считает, что пришло время призвать Вашингтон к ответу за вмешательство в дела Украины в 2014 году.
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«Санкции американцы должны ввести против себя, потому что только из-за их вмешательства Украина оказалась на грани развала и попала в жернова гражданской войны. США не стоит забывать, что они больше не являются гегемоном и авторитетом в мире», — добавил депутат.

Напомним, что отношения России и западных стран ухудшились после того, как в 2014 году Крым воссоединился с РФ. Полуостров стал российским регионом в результате референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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Политика , Видео , Михаил Шеремет , Госдума , РИА Новости , Германия , Китай , Москва , Республика Крым , США , Франция
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