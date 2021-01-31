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Власти РФ меняют Трудовой кодекс из-за коррупции чиновников 

Ura.Ru и ещё 1 33 минуты назад
Власти РФ меняют Трудовой кодекс из-за коррупции чиновников
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Условия освобождения от ответственности чиновников за коррупцию по не зависящим от них обстоятельствам правительство РФ намерено прописать в Трудовом кодексе. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен 9 февраля.

«В Трудовом кодексе РФ могут зафиксировать случаи, когда чиновники не будут нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенные по не зависящим от них обстоятельствам», — пишет «Парламентская газета». Издание уточняет, что после изменения статей ТК 349-1 и 349-2, по решению следствия чиновник будет освобожден от ответственности за коррупционное правонарушение, если оно «произошло из-за независящих от него обстоятельств». Под этими обстоятельствами подразумеваются стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, а также военные действия, теракты, запреты и ограничения, принимаемые государством.

При этом в законопроекте уточняется, что «независящими обстоятельствами» не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств». Документ предполагает, что чиновник должен будет в срок не позднее месяца со дня прекращения действия «независящих от него обстоятельств» вновь обеспечить соблюдение антикоррупционных норм закона.
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Политика , Госдума , Правительство РФ , Парламентская газета
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