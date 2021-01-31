Власти РФ меняют Трудовой кодекс из-за коррупции чиновников 

«В Трудовом кодексе РФ могут зафиксировать случаи, когда чиновники не будут нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенные по не зависящим от них обстоятельствам», — пишет «Парламентская газета». Издание уточняет, что после изменения статей ТК 349-1 и 349-2, по решению следствия чиновник будет освобожден от ответственности за коррупционное правонарушение, если оно «произошло из-за независящих от него обстоятельств». Под этими обстоятельствами подразумеваются стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, а также военные действия, теракты, запреты и ограничения, принимаемые государством.