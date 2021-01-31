Мясо захотели обеззараживать радиацией

Продукты питания могут разрешить обрабатывать с помощью ионизирующего излучения при соблюдении правил безопасности. Такой законопроект планируют рассмотреть в Госдуме во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Законопроект устанавливает, что обеззараживать сырьё и готовую продукцию можно будет с применением ионизирующего излучения. При этом обработанные продукты должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья населения. Для проведения ионизирующего (радиоактивного) облучения нужно будет предусмотреть специальные места. А информация о товаре должна содержать сведения о том, что продукцию обработали с применением такого метода.

Авторы отмечают, что этот вариант обеззараживания является одним из современных, безопасных и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, фитосанитарной, карантинной, ветеринарной безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В то же время в законодательстве отсутствуют нормы о возможности такой обработки, и это сдерживает развитие применения метода.