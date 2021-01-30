Москалькова призвала не участвовать в незаконных акциях 

"Сегодня в соцсетях распространяются призывы к участию в незаконной акции 31 января. Прошу не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. С уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности", — говорится в обращении Москальковой, которое распространила пресс-служба.