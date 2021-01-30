Москалькова призвала не участвовать в незаконных акциях 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала граждан не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях.
"Сегодня в соцсетях распространяются призывы к участию в незаконной акции 31 января. Прошу не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. С уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности", — говорится в обращении Москальковой, которое распространила пресс-служба.
Омбудсмен напомнила, что свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом.
Каждый, если он действительно гражданин и желает блага себе, близким, стране и обществу, понимает: не бывает прав без обязанностей. Сегодня наша обязанность своими действиями способствовать тому, чтобы пандемия коронавируса как можно быстрее закончилась.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".