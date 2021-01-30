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Бордели для молодежи: Жириновский нашел средство от незаконных акций 

РИА Новости Крым 22 минуты назад
Жириновский предложил открыть в стране бордели для молодежи
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил открыть в России бордели для молодежи, дабы снизить агрессивность среди юного населения страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что большинство выходящих на несанкционированные акции — холостяки, которым некуда девать энергию, поэтому они и выходят на различные акции.

"Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30 процентов поддержат", — заявил политик.

Правда, позже он скорректировал свое мнение, отметив, что публичные дома — не лучший вариант с точки зрения морали и этики. Он призвал начать в России подготовку молодежи к выбору новой профессии.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в республике полицейские привлекли к ответственности интернет-пользователей, провоцирующих подростков на участие в несанкционированных акциях. На полуострове было выявлено девять провокаторов, большинство из которых — несовершеннолетние. Все они были оштрафованы, а один попал под административный арест.
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Политика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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