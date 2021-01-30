Жириновский предложил открыть в стране бордели для молодежи

Он подчеркнул, что большинство выходящих на несанкционированные акции — холостяки, которым некуда девать энергию, поэтому они и выходят на различные акции.

"Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30 процентов поддержат", — заявил политик.

Правда, позже он скорректировал свое мнение, отметив, что публичные дома — не лучший вариант с точки зрения морали и этики. Он призвал начать в России подготовку молодежи к выбору новой профессии.