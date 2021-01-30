Российский дипломат рассказал о «скользком пути» Евросоюза

Представитель дипмиссии сказал, что Россию беспокоит создание Евросоюзом многочисленных «горизонтальных» санкционных механизмов, препятствующих экономическому сотрудничеству. Он отметил, что ЕС закладывает в своем законодательстве возможности для принятия оперативных решений в адрес конкретных физических лиц, институтов, компаний и предпринимателей.

Грушко подчеркнул, что «это очень скользкий путь, который ведет в никуда», потому что подобные действия создают большую напряженность в отношениях между Россией и Евросоюзом.