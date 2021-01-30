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Российский дипломат рассказал о «скользком пути», на который встает Евросоюз 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Российский дипломат рассказал о «скользком пути» Евросоюза
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил о «скользком пути», на который встает Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в субботу, 30 января, в беседе с журналистами в Афинах.
Представитель дипмиссии сказал, что Россию беспокоит создание Евросоюзом многочисленных «горизонтальных» санкционных механизмов, препятствующих экономическому сотрудничеству. Он отметил, что ЕС закладывает в своем законодательстве возможности для принятия оперативных решений в адрес конкретных физических лиц, институтов, компаний и предпринимателей.
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Грушко подчеркнул, что «это очень скользкий путь, который ведет в никуда», потому что подобные действия создают большую напряженность в отношениях между Россией и Евросоюзом.
Также дипломат пояснил, что данная проблема характерна не только для отношений между РФ и ЕС, но и для мировой торговли в целом. Он отметил, что Россия выступает против односторонних решений, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО) и препятствуют развитию экономических отношений, передает РИА Новости.
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Политика , Александр Грушко , ВТО , ЕС , РИА Новости
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