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МИД РФ: санкции ЕС против РФ противоречат интересам Евросоюза 

Газета.Ru 13 минут назад
МИД РФ: санкции ЕС против РФ противоречат интересам Евросоюза
Фото: РИА Новости
Создание многочисленных «горизонтальных» санкционных механизмов препятствует экономическому сотрудничеству России и ЕС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«В законодательстве ЕС закладывается возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов. Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены. Этот путь создает колоссальную неопределенность в отношениях», — сообщил дипломат.

По словам Грушко, эта проблема не только характерна для отношений между Россией и Евросоюзом, но и в целом для мировой торговли.
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Он добавил, что Россия выступает против односторонних решений, которые противоречат нормам ВТО и препятствуют развитию экономических отношений.
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Политика , Александр Грушко , ВТО , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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