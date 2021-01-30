МИД РФ: санкции ЕС против РФ противоречат интересам Евросоюза 

«В законодательстве ЕС закладывается возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов. Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены. Этот путь создает колоссальную неопределенность в отношениях», — сообщил дипломат.