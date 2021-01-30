Замглавы МИД рассказал о «скользком пути» Евросоюза

"Что нас беспокоит, это то, что в последнее время Евросоюз взялся с неуемной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы — химический, по правам человека, по киберпространству. Это означает, что закладывается в евросоюзовском законодательстве возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов. Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены", — сказал Грушко.
"Поэтому мы и системно, и в отношениях с Евросоюзом выступаем против односторонних решений, которые противоречат нормам ВТО, которые непосредственным образом создают препятствия для развития нормальных экономических отношений. Тем более в сферах, где требуются большие инвестиционные вложения, где окупаемость составляет не месяц, не годы, а порой десятилетия, и все это требует абсолютной предсказуемости, надежности юридической основы и понимание реальных потребностей и в спросе, и в предложении", — сказал замглавы МИД.
"Понятно, что она будет уменьшаться с разворотом российской экономики в сторону новых драйверов экономического роста и политического влияния. Это Китай и страны Азии в целом, и естественно страны ЕврАзЭС, с которыми торговля развивается более динамично, чем с нашими традиционными партнерами. Но тем не менее это солидные цифры. Это хорошее качество отношений", — сказал Грушко, подчеркнув, что "разбрасываться этим достоянием не хотелось бы".
"Мы видим, что фактически ни одна компания с нашего рынка не ушла. Они адаптировались к новой ситуации и продолжают оперировать на нашем рынке", — сказал он.