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Грушко рассказал о «скользком пути», на который встал Евросоюз 

РИА Новости 18 минут назад
Замглавы МИД рассказал о «скользком пути» Евросоюза
Фото: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Евросоюз вступил на "скользкий путь", создавая "горизонтальные" санкционные механизмы, которые создают неопределенность в отношениях с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в беседе с журналистами в Афинах.
Дипломат отметил, что судьбу санкций должен определять сам ЕС.

"Что нас беспокоит, это то, что в последнее время Евросоюз взялся с неуемной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы — химический, по правам человека, по киберпространству. Это означает, что закладывается в евросоюзовском законодательстве возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов. Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены", — сказал Грушко.

Замглавы МИД предупредил, что "это очень скользкий путь, который ведет в никуда", но "создает колоссальную неопределенность в отношениях".
Грушко заметил, что эта проблема не только характерна для отношений между Россией и Евросоюзом, но и в целом для мировой торговли.

"Поэтому мы и системно, и в отношениях с Евросоюзом выступаем против односторонних решений, которые противоречат нормам ВТО, которые непосредственным образом создают препятствия для развития нормальных экономических отношений. Тем более в сферах, где требуются большие инвестиционные вложения, где окупаемость составляет не месяц, не годы, а порой десятилетия, и все это требует абсолютной предсказуемости, надежности юридической основы и понимание реальных потребностей и в спросе, и в предложении", — сказал замглавы МИД.

Дипломат отметил, что Евросоюз остается одним из ведущих экономических партнеров России, в прошлом году на ЕС пришлось 38% российского внешнеторгового баланса.

"Понятно, что она будет уменьшаться с разворотом российской экономики в сторону новых драйверов экономического роста и политического влияния. Это Китай и страны Азии в целом, и естественно страны ЕврАзЭС, с которыми торговля развивается более динамично, чем с нашими традиционными партнерами. Но тем не менее это солидные цифры. Это хорошее качество отношений", — сказал Грушко, подчеркнув, что "разбрасываться этим достоянием не хотелось бы".

По его словам, такую позицию разделяют те, кто реально участвует в экономическом сотрудничестве, а именно западный бизнес, представленный на российском рынке.

"Мы видим, что фактически ни одна компания с нашего рынка не ушла. Они адаптировались к новой ситуации и продолжают оперировать на нашем рынке", — сказал он.

Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014-го на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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Политика , Александр Грушко , ВТО , МИД , ЕС
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