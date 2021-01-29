Сенатор от Крыма предложил не дарить ветеранам хлеб

Чиновники, которые вручили под Симферополем ветеранам Великой Отечественной войны 125 граммов хлеба, вряд ли собирались их обидеть, сообщил в беседе с Daily Storm сенатор от Крыма Сергей Цеков . По его мнению, это была именно символическая акция, но в соцсетях и СМИ ее подали как неуважение к детям войны. Цеков предложил отказаться от того, чтобы дарить ветеранам хлеб в будущем — по его мнению, это может помочь избежать новых скандалов.

«Думаю, была чисто символическая акция. Или что, надо было давать по мешку? Я думаю, что вместе с этим хлебом было и уважение, и беседы, другие подарки. Но акцентировали внимание на хлебе. Думаю, что в следующие годы надо избежать вручение хлеба как такового, потому что все это могут передернуть и хорошее мероприятие подать как неуважение к ветеранам», — сказал Цеков.

«Те, кто делает из этого мероприятия некое неуважение к ветеранам, на самом деле они больше всего и выражают неуважение больше всего. Но я [в этой ситуации] на стороне ветеранов: и чиновникам нужно думать, когда они готовятся к этим акциям, и тем, кто пишет об этих мероприятиях. Всегда нужно общаться с ветеранами, выказывать им уважение, дарить подарки», — уточнил он.

Сенатор напомнил, что в прошлом году была похожая ситуация в Керчи, когда поздравлять ветеранов пришли чиновницы в дорогих шубах.

«И это закончилось лишением должностей и так далее. А тут где-то в сельских поселениях кто-то что-то сделал. Этих сельских поселений в Крыму сотни. Не знаю, зачем на этом акцентировать внимание и говорить, что не было уважения к ветеранам. Я думаю, оно было, просто подали в таком варианте. А хуже всего ветеранам от этого», — сказал он.

«Чиновники вряд ли собирались обижать ветеранов. Просто так получилось. А деталей особо и нет, про хлеб только и звучит. В любом случае, всегда нужно всегда вести себя воспитанно, хамства не должно быть вне зависимости от статуса человека», — заметил Цеков.

Ранее прошедшая в Симферопольском районе Крыма акция «Блокадный хлеб» закончилась скандалом. Местные жители, а также пользователи соцсетей возмутились, что блокадникам, проживающим на полуострове, выдали по 125 граммов хлеба — такой была суточная норма в городе, осажденном нацистскими войсками. Блогеры отметили, что это «за гранью цинизма»

Фотографии пожилых людей, которым волонтеры вручают этот «символ», выложил в Facebook председатель Перовского сельского совета Александр Гудима. Однако из-за волны критики он удалил свой пост и принес извинения.