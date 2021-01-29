Сенатор от Крыма предложил не дарить ветеранам хлеб

«Думаю, была чисто символическая акция. Или что, надо было давать по мешку? Я думаю, что вместе с этим хлебом было и уважение, и беседы, другие подарки. Но акцентировали внимание на хлебе. Думаю, что в следующие годы надо избежать вручение хлеба как такового, потому что все это могут передернуть и хорошее мероприятие подать как неуважение к ветеранам», — сказал Цеков.
«Те, кто делает из этого мероприятия некое неуважение к ветеранам, на самом деле они больше всего и выражают неуважение больше всего. Но я [в этой ситуации] на стороне ветеранов: и чиновникам нужно думать, когда они готовятся к этим акциям, и тем, кто пишет об этих мероприятиях. Всегда нужно общаться с ветеранами, выказывать им уважение, дарить подарки», — уточнил он.
«И это закончилось лишением должностей и так далее. А тут где-то в сельских поселениях кто-то что-то сделал. Этих сельских поселений в Крыму сотни. Не знаю, зачем на этом акцентировать внимание и говорить, что не было уважения к ветеранам. Я думаю, оно было, просто подали в таком варианте. А хуже всего ветеранам от этого», — сказал он.
«Чиновники вряд ли собирались обижать ветеранов. Просто так получилось. А деталей особо и нет, про хлеб только и звучит. В любом случае, всегда нужно всегда вести себя воспитанно, хамства не должно быть вне зависимости от статуса человека», — заметил Цеков.