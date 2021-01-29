Жириновский предложил создать министерство молодежи 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, каким должен быть министр молодежи, в том случае если такое министерство будет образовано, политик заявил, что от его партии кандидатом станет самый молодой депутат.

Жириновский отметил, что он 32 года занимается политической деятельностью, и даже он ничего не знает про функционирующее сегодня Федеральное агентство по делам молодежи ( Росмолодежь ).

Лидер ЛПДР предложил решение проблемы: создать специальное министерство и поставить во главе его человека из молодежи.

"Мы предлагаем создать министерство по делам молодежи и поставить во главе того человека, которого примет сама молодежь. Для этого нужно провести конкурс в интернете. От ЛДПР мы выдвинем депутата Власова. Он самый молодой депутат Госдумы. Пусть МГУ, где учатся ребята со всех регионов России, выдвинет своего кандидата. И правительство своего выдвинет. А решение примет молодежь", — добавил парламентарий.

Кроме того, Жириновский выразил готовность прочитать несколько лекций про то, как работать с молодежью. В качестве примера взаимодействия с молодыми людьми он привел празднование Татьяниного дня, организованного ЛДПР "в форме настоящего праздника для молодежи".

"Свободная дискуссия, концерт, веселье и точка в самом центре Москвы — Колонный зал Дома Союзов. Но по ТВ этого почти не показали. Зато показали, как два студента ставят свечки в храме… Своим непониманием того, что нужно молодым, чиновники сами толкают молодежь на улицу", — заключил лидер ЛДПР.