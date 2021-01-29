ГП потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в несогласованных акциях 

"Генеральной прокуратурой РФ внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", — сообщили в Генпрокуратуре.