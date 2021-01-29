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Москва

ГП потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в несогласованных акциях 

ТАСС 17 минут назад
ГП потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в несогласованных акциях
Фото: ТАСС
Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в соцсетях с призывами к участию в несогласованных акциях в выходные. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, Генпрокуратура также предупредила об уголовной ответственности за участие в митингах.

"Генеральной прокуратурой РФ внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", — сообщили в Генпрокуратуре.

Также ГП предупредила об уголовной ответственности по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки") в случае провокаций и попыток насильственных действий в ходе акций. "Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ", — сообщили в надзорном ведомстве. Также правоохранительные органы при наличии оснований будут привлекать к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").
Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в целях недопущения возможных нарушений закона в связи с распространением в соцсетях призывов к участию 30 и 31 января в массовых акциях прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения. В свою очередь источник ТАСС уточнил, что предостережения направлены интернет-компаниям Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group.
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Комментарии
Политика , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , МВД , Mail.ru Group , Google , ИТАР-ТАСС
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