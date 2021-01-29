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Москва

«Прости, Господи»: Мишустин ужаснулся виду карельской больницы 

News.ru 10 минут назад
Мишустина ужаснул вид карельской больницы
Фото: ТАСС
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Карелию посетил больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.
Премьер осмотрел в лечебном учреждении палату кратковременного пребывания, кабинеты УЗИ и эндоскопии.

Как вам работается здесь, девушки? — обратился Мишустин к работникам.

Главный врач больницы Наталья Алонцева рассказала, что эти службы переедут в новый корпус в более просторные помещения.

Не в площади дело даже. Конечно, не хватает. Просто грустно, что стены обшарпанные, прости Господи, — цитирует РИА Новости премьер-министра.

Он пообещал, что с вводом нового корпуса в строй всё будет «по-новому» и выразил надежду, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко будет лично курировать все необходимые мероприятия, чтобы больница не просто получила новое помещение, но и все самые современные средства.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 2,7 млрд рублей на закупку лекарств для обеспечения более 300 тысяч амбулаторных пациентов с коронавирусом. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, из резервного фонда правительства Минздраву предоставят 2 699 999,8 тысячи рублей на представление иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов страны и города Байконур на покупку необходимых препаратов.
Кроме того, министерству необходимо обеспечить заключение соглашений о предоставлении бюджетам российских субъектов и Байконура денег не позднее 30 рабочих дней со дня вступления распоряжения в силу. Ведомство должно проконтролировать целевое и эффективное использованием средств, писал NEWS.ru.
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Комментарии 7
Политика , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Правительство РФ , РИА Новости
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