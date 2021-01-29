Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового 

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Василия Ланового, отметив, что он был бесконечно талантливым, преданным своей профессии и театру, сообщается на сайте кабмина.
Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
"Ушёл из жизни один из самых любимых в нашей стране актёров, настоящий Мастер, человек большого сердца и души — Василий Семенович Лановой. Это не просто невосполнимая утрата для отечественной культуры, это огромная потеря для миллионов людей", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Лановой был бесконечно талантливым, преданным профессии и театру имени Вахтангова.
"Фильмы с его участием всегда будут нестареющей классикой на все времена. Василий Семенович Лановой останется в нашей памяти не только как великий актёр, но как человек с активной гражданской позицией, настоящий патриот своей страны", — добавляется в сообщении.
Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.