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Песков: Путин был поклонником твёрдой гражданской позиции Ланового 

ИА Regnum 49 минут назад
Песков: Путин был поклонником твёрдой гражданской позиции Ланового
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин хорошо знал скончавшегося накануне актёра Василия Ланового. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что они хорошо знали друг друга, они общались», — сказал Песков.

По его словам, Путин был поклонником артистического таланта Ланового, «но, главное, его твердой гражданской позиции, которую он никогда не скрывал», а также усилий Ланового на поприще общественной деятельности.
Песков также напомнил, что российский лидер уже выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового.
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Политика , Дмитрий Песков , Василий Лановой , Владимир Путин
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