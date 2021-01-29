Песков: Путин был поклонником твёрдой гражданской позиции Ланового 

Президент РФ Владимир Путин хорошо знал скончавшегося накануне актёра Василия Ланового. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что они хорошо знали друг друга, они общались», — сказал Песков.
По его словам, Путин был поклонником артистического таланта Ланового, «но, главное, его твердой гражданской позиции, которую он никогда не скрывал», а также усилий Ланового на поприще общественной деятельности.
Песков также напомнил, что российский лидер уже выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового.